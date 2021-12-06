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Глава Дубны Сергей Куликов провёл встречу с сотрудниками компании "Гекса"

понедельник, 06 декабря 2021 | 17:53    
Новости
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Основанная в 1998 году, компания «Гекса» свой первый производственный филиал открыла в Дубне. Сегодня здесь налажен выпуск сложных одноразовых комплектов медицинского назначения в объемах свыше 15 млн изделий в год, а также другой продукции из нетканых текстильных материалов.

С начала пандемии, дубненский филиал группы компаний «Гекса» помогал в обеспечении медицинскими масками предприятий и организации наукограда. Сейчас идут спецзаказы на сложные простыни, которые используются при операциях по урологии, гинекологии, кардиологии, офтальмологии. Стерилизуют продукцию в подмосковных Луховицах.

В 2021 году на предприятии открыли учебный класс и плотно сотрудничают с бывшим училищем №95 (ныне это структурное подразделение Дмитровского техникума): растят кадры – очень не хватает швей. Теоретические знания студенты получают на занятиях, а практику проходят на, возможно, будущем рабочем месте.

В штате компании «Гекса» 154 человека, примерно поровну дубненцев и кимряков. Трудятся в две смены: с 6 до 15 часов и с 15 до полуночи, имеется корпоративный транспорт. Реализуется социальная программа: это подарки к Новому году и к 1 сентября для детей работников, дополнительные премии тем, кто не брал больничный, кто добросовестно относится к служебным обязанностям.

На встрече с коллективом, Сергей Александрович рассказал об основных мероприятиях по благоустройству территорий, о президентских проектах, государственных и муниципальных программах, реализованных в этом году и запланированных на следующий, а также ответил на вопросы сотрудников.

- В городе тусклое освещение, можно ли что-то предпринять?
Причины могут быть разные: где-то плафоны помутнели, где-то нужно поменять лампочки. В 2022 году светильники планируется заменить на новые, светодиодные, они яркие и современные.

- Просьба сделать освещение на дорожке в сторону ул. Свободы и привести в порядок газон.
Газон будет приведен в порядок, по освещению рабочая группа посмотрит на месте, какие шаги можно предпринять.

- Нужен пешеходный переход возле домов 4 и 6 по ул. Тверской, очень много детей идут в школу и детский сад.
Этот вопрос дополнительно будет проработан на комиссии по безопасности дорожного движения.

- Было несколько обращений по грунтовым дорогам.
Грунтовые дороги со временем будут переведены в асфальт, улицы Калинина и Кирова планируется делать уже в будущем году.

- Как будет решаться вопрос по выделению участков многодетным семьям?
В Минимущество региона направлены письма с просьбой передать из областной в муниципальную собственность еще один участок в районе ул. Юркино, площадью 46,6 га, чтобы 193 многодетные семьи смогли построить себе дома.

Тэги: 
мэр
встреча
Источник:
Администрация г.о. Дубна
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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