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Глава Дубны поздравляет горожан с Новым годом

четверг, 30 декабря 2021 | 15:55    
Новости
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Близятся Новый год и Рождество. Эти добрые праздники приходят к нам вместе с нарядной елкой, сверкающими гирляндами, разноцветной мишурой и той особой атмосферой радости, которая позволяет верить в чудеса и ждать исполнения сокровенных желаний.

Становятся историей события юбилейного для Дубны 2021 года, но мы еще не раз вспомним о том, что принес он каждому из нас и всему городскому сообществу. Думаю, что вспоминать будем с благодарностью, потому что сделать удалось действительно много по самым разным направлениям.

Дубна участвует в государственных программах и региональных проектах, активно развивается и благоустраивается. Растет число компаний-резидентов особой экономической зоны, плодотворно работают градообразующие предприятия и организации, помогая в создании новых объектов инфраструктуры, решении многих социальных задач.
Наши талантливые земляки добиваются успехов на профессиональном поприще, а также в музыке и спорте, науке и образовании, побеждают на престижных конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Искренне благодарю всех, кто своим трудом вносит вклад в успех общего дела, кто радеет за будущее нашего любимого города!

Пусть новый, 2022 год принесет в каждый дом мир, покой, достаток! Пусть получат продолжение все позитивные начинания, воплотятся самые смелые и амбициозные планы!

Желаю вам, дорогие дубненцы, крепкого здоровья, уверенности в своих силах, оптимизма! Окружайте заботой своих близких, почаще говорите им теплые слова! Радуйтесь успехам детей, дарите им внимание и любовь! Помогайте тем, кто нуждается в вашей поддержке! И будьте счастливы!

Тэги: 
Новый Год
поздравление
мэр
Источник:
Глава городского округа Дубна С.А. Куликов
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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