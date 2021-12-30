Глава Дубны поздравляет горожан с Новым годом

Становятся историей события юбилейного для Дубны 2021 года, но мы еще не раз вспомним о том, что принес он каждому из нас и всему городскому сообществу. Думаю, что вспоминать будем с благодарностью, потому что сделать удалось действительно много по самым разным направлениям.

Дубна участвует в государственных программах и региональных проектах, активно развивается и благоустраивается. Растет число компаний-резидентов особой экономической зоны, плодотворно работают градообразующие предприятия и организации, помогая в создании новых объектов инфраструктуры, решении многих социальных задач.

Наши талантливые земляки добиваются успехов на профессиональном поприще, а также в музыке и спорте, науке и образовании, побеждают на престижных конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Искренне благодарю всех, кто своим трудом вносит вклад в успех общего дела, кто радеет за будущее нашего любимого города!

Пусть новый, 2022 год принесет в каждый дом мир, покой, достаток! Пусть получат продолжение все позитивные начинания, воплотятся самые смелые и амбициозные планы!

Желаю вам, дорогие дубненцы, крепкого здоровья, уверенности в своих силах, оптимизма! Окружайте заботой своих близких, почаще говорите им теплые слова! Радуйтесь успехам детей, дарите им внимание и любовь! Помогайте тем, кто нуждается в вашей поддержке! И будьте счастливы!