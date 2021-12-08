Глава Дубны поздравил с юбилеем врача Дубненской стоматологической поликлиники

Ольга Николаевна рассказала, что старается найти индивидуальный подход к каждому человеку, успокоить, расположить к себе больного, создать атмосферу взаимопонимания. А когда видит положительный результат – ей это приносит удовлетворение:

Очень приятно видеть, как до этого испуганные люди выходят из твоего кабинета с улыбкой на лице и словами благодарности.

При общем стаже без малого полвека благодарных пациентов у врача высшей категории, прекрасного специалиста, чуткого, доброго, отзывчивого человека очень много. Как много и наград за добросовестный труд, включая благодарственные письма губернатора Московской области и Мособлдумы, орден «За заслуги перед стоматологией» I степени.

Сергей Александрович вручил Ольге Николаевне почетную грамоту за профессиональные достижения и высокие результаты. Пожелал крепкого здоровья, отличного настроения, радости и удачи.