Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев: «Отличные результаты года – это заслуга всего коллектива Управляющей компании»

По итогам деятельности в 2021 году ОЭЗ «Дубна» вошла в тройку лидеров в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности среди российских технико-внедренческих зон, который в пятый раз провела Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при участии Министерства экономического развития РФ. Эксперты конкурса особо отметили, что в Дубне инвесторам предоставляются максимально комфортные условия, что позволяет компаниям в кратчайшие сроки организовать производство и начать выпуск продукции. По словам генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева, такая высокая оценка является заслугой всего коллектива.

"Мы все являемся членами одной большой семьи, одной команды проекта особая экономическая зона «Дубна», - сказал руководитель. – "Сегодня это лучшая технико-внедренческая ОЭЗ в Подмосковье и одна из лучших бизнес-площадок в России. Отличные результаты года – это заслуга всего коллектива Управляющей компании, который профессионально справляется с поставленными задачами. У нас 45 проектов компаний со строительством научно-производственных комплексов, 22 из них уже возвели свои объекты. В этом году начали строительство крупнейшие резиденты «Ядро Фаб Дубна» и «НЦСД», ряды наших инвесторов пополнили еще 16 новых технологичных компаний с рекордными инвестициями более 16 миллиардов рублей. Был построен долгожданный питающий центр «Долино», который позволит принимать на нашу площадку энергоемкие компании. За всеми этими и другими достижениями стоит огромный труд каждого из вас. Останавливаться не будем, в следующем году будем брать новые высоты!"

Антон Афанасьев особо отметил уникальность Управляющей компании, которая вбирает в себя множество направлений деятельности, в том числе основное – по привлечению на территорию ОЭЗ высокотехнологичных инвесторов, а также создает комфортные условия для их работы - обеспечивает создание объектов резидентов и инфраструктуры ОЭЗ, оказывает услуги по техобслуживанию и эксплуатации инженерных сетей, объектов тепло- и электроэнергетики, как сетевая организация занимается снабжением тепловой энергией, осуществляет технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, выполняет множество иных функций.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна Антон Афанасьев, его заместители Павел Грек и Виктория Халимендик поблагодарили всех за профессиональный труд и всем пожелали в новом 2022 году здоровья, тепла, уюта, комфорта дома, исполнения намеченных планов и отличного настроения в предстоящие праздники.

В этот день глава ОЭЗ вручил благодарственные письма за подписью министра инвестиций, промышленности и науки Е.А. Зиновьевой девяти сотрудникам Управляющей компании. За добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности были награждены О.А. Галанкин, М.Ю. Лебедев, А.Б. Бубнов, М.В. Зубачев, С.К. Михайлов, О.А. Позднякова, М.А. Коренюгина, Т.Н. Пашаев и Е.А. Шелест. Благодарности от Управляющей компании руководитель вручил П.Д. Чекмареву, Д.А. Сидоруку, И.Е. Карпову и В.А. Башарину. А на память о торжественной предновогодней встрече коллектива был сделан общий снимок у красавицы-елки.

Поздравляем всех, кто был отмечен наградами и весь коллектив Управляющей компании с наступающим Новым 2022 годом!

Ранее в ОЭЗ «Дубна» были отмечены: значимые события уходящего года.