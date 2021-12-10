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Форум «Рубеж славы» к 80‑летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

пятница, 10 декабря 2021 | 11:12    
Новости
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3 декабря молодежь Дубны приняла участие в форуме «Рубеж славы», который начался с торжественного митинга у монумента «Героям битвы под Москвой» на Перемиловской высоте.

Именно на этом месте произошёл первый перелом в Великой Отечественной войне. В конце ноября - начале декабря 1941 года здесь велись напряженные сражения. И 5 декабря Красной Армии наконец удалось перейти в контрнаступление. С этого начался долгий и сложный путь к победе.

Форум «Рубеж славы» собрал более 500 человек - участников военно-патриотических клубов, юнармейцев, кадетских классов, активистов школьных военных музеев и поисковых объединений, ветеранов и почетных гостей.

Гости форума возложили цветы к мемориалу на Перемиловской высоте, а затем стали зрителями исторической реконструкции боя под Перемилово, где в 1941 году в результате кровопролитных боев советским войскам удалось остановить немецкое наступление на столицу.

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