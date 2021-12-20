Дубненскому Совету ветеранов 35 лет

Совет ветеранов Дубны – очень уважаемая и авторитетная организация. И хочется отметить, что с каждым годом ветеранское движение в нашем городе крепнет, становится сильнее. Ветераны наукограда – это люди-созидатели, увлеченные, инициативные, с горячим сердцем.

Вы хранители традиций, наших вечных ценностей и той особой культуры, особой атмосферы, которой так славится наш город. Руками, умами и талантами старших поколений создавалась Дубна, и сегодня вы не остаетесь в стороне, находитесь в гуще событий.

Благодарим каждого из вас за огромный вклад в прошлое, настоящее и будущее Дубны.

Дорогие ветераны, будьте здоровы, счастливы, благополучны! И будьте с нами! Нам очень нужны ваш опыт, ваши знания, ваша поддержка в решении важных вопросов городской жизни.

С днем рождения, Совет ветеранов!