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Дубненскому Совету ветеранов 35 лет

понедельник, 20 декабря 2021 | 10:44    
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Юбилей – это не только праздник, но прежде всего возможность оглянуться назад, чтобы оценить сделанное, и посмотреть вперед, чтобы строить новые планы, намечать новые направления деятельности.

Совет ветеранов Дубны – очень уважаемая и авторитетная организация. И хочется отметить, что с каждым годом ветеранское движение в нашем городе крепнет, становится сильнее. Ветераны наукограда – это люди-созидатели, увлеченные, инициативные, с горячим сердцем.

Вы хранители традиций, наших вечных ценностей и той особой культуры, особой атмосферы, которой так славится наш город. Руками, умами и талантами старших поколений создавалась Дубна, и сегодня вы не остаетесь в стороне, находитесь в гуще событий.

Благодарим каждого из вас за огромный вклад в прошлое, настоящее и будущее Дубны.

Дорогие ветераны, будьте здоровы, счастливы, благополучны! И будьте с нами! Нам очень нужны ваш опыт, ваши знания, ваша поддержка в решении важных вопросов городской жизни.

С днем рождения, Совет ветеранов!

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