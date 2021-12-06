-7,4°
Влажность: 79%
Давление: 749,4 мм

Дубненские тяжелоатлеты‑ветераны — победители и призеры Кубка России

понедельник, 06 декабря 2021 | 14:38    
Новости
     12
Тяжёлоатлеты - ветераны, занимающиеся в секции тяжёлой атлетики Объединённого института ядерных исследований, успешно выступили на XXV Кубке России по тяжёлой атлетике среди старших возрастных групп в городе Тула.

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 38 регионов России.

Самый старший дубненский тяжёлоатлет Николай Гусев занял второе место в весовой категории до 81 кг, в возрастной группе М75. Его результат в сумме двоеборья – 98 кг (рывок штанги – 40 кг и толчок штанги – 58 кг).

Михаил Матин успешно использовал все шесть подходов, три в рывке штанги двумя руками и три в толчке. Он одержал победу в возрастной группе М60 и в весовой категории до 81 кг. Михаил в сумме двоеборья набрал 200 кг (рывок – 92 кг и толчок – 108 кг). Результат в рывке 92 кг - это новый рекорд России в его возрастной группе и весовой категории.

Владислав Пермёнов, выступая в возрастной группе М55 и весовой категории до 109 кг, занял первое место с суммой двоеборья 188 кг (рывок – 93 кг и толчок – 95 кг).

Тэги: 
атлетика
соревнования
соотечественники
Читать Дубна.Ru в
06.12.2021 | 15:54   
Новости
    5
В бассейне ОИЯИ «Архимед» 4 декабря прошел 2‑й этап Кубка спортшколы «Дубна» по плаванию
В зависимости от возраста спортсмены преодолевали 50 м, 100 м или 200 метров плаванием на спине.
соревнования | плавание | Дубна
01.12.2021 | 09:06   
Новости
    20
В прокуратуре Дубны прошло расширенное совещание по вопросу завершения долевого строительства проблемных МКД города
24 ноября 2021 года в прокуратуре г. Дубны состоялось расширенное совещание по вопросу завершения долевого...
Прокуратура
02.12.2021 | 10:47   
Новости
    3
Архивисты Московской области провели специализированный семинар по обмену опытом использования современных архивных информационных технологий по направлению «Создание Интернет‑выставок архивных документов и подготовка электронных публикаций»
Архивисты Московской области провели специализированный семинар по обмену опытом использования современных архивных...
семинар | Подмосковье