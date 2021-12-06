Дубненские тяжелоатлеты‑ветераны — победители и призеры Кубка России

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 38 регионов России.

Самый старший дубненский тяжёлоатлет Николай Гусев занял второе место в весовой категории до 81 кг, в возрастной группе М75. Его результат в сумме двоеборья – 98 кг (рывок штанги – 40 кг и толчок штанги – 58 кг).

Михаил Матин успешно использовал все шесть подходов, три в рывке штанги двумя руками и три в толчке. Он одержал победу в возрастной группе М60 и в весовой категории до 81 кг. Михаил в сумме двоеборья набрал 200 кг (рывок – 92 кг и толчок – 108 кг). Результат в рывке 92 кг - это новый рекорд России в его возрастной группе и весовой категории.

Владислав Пермёнов, выступая в возрастной группе М55 и весовой категории до 109 кг, занял первое место с суммой двоеборья 188 кг (рывок – 93 кг и толчок – 95 кг).