Дубненские спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах Подмосковья

Как рассказал начальник Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Бабенко, спасатели проводят профилактическую работу по недопущению насчастных случаев, связанных с провалом людей под лед, покрывающий реки и озера.

За прошедшие сутки спасатели провели мониторинг водоемов в районе ответственности своих подразделений. Толщина льда на них по-прежнему меньше семи сантиметров. Такой лед не способен выдержать вес человека. Спасатели предупреждают об опасности местных жителей, раздают им памятки о правилах отдыха на водоемах зимой и о том, как действовать, если все-таки случится угодить в полынью, - сказал Алексей Бабенко.

Начальник теруправления подчеркнул важность сохранения бдительности каждым человеком, и взрослым, и ребенком, чтобы не допустить несчастья для себя и своей семьи.

Водоемов в районе ответственности подразделений Дубненского территориального управления много. Не везде спасатели успеют на помощь в течение нескольких минут, которые человек может продержаться на плаву в ледяной воде. Да и сообщить о происшествии в оперативные службы в таких ситуациях порой бывает некому. Поэтому чаще всего рассчитывать приходится на собственные силы. Несколько раз подумайте, прежде чем ступать на хрупкий лед. И обязательно поговорите об этом со своими детьми, - сказал Алексей Бабенко.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжат контролировать обстановку на водоемах Подмосковья до тех пор, пока находиться на них будет опасно.

Напоминаем, что 15 декабря спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» из Дубны оказали помощь молодому человеку с признаками сильного переохлаждения, гулявшему по льду Московского моря.