Дубненские спасатели приняли участие в смотре готовности сил и средств на водных объектах в зимний период

Заместитель начальника Дубненского территориального управления Павел Помещиков рассказал, что главной задачей является недопущение чрезвычайных ситуаций на водоемах: для этого необходимо регулярно проводить патрулирование, профилактические беседы с жителями округа и ежедневные замеры толщины льда на водных объектах в местах выхода населения на лед.

Спасатели продемонстрировали Владимиру Потапенко, заместителю главы Администрации спасательную технику, оборудование и экипировку. Было проверено оснащение спасательной техники: наличие спасательных жилетов, кругов, линей и концов «Александрова». В ходе смотра были поставлены задачи, направленные на предупреждение несчастных случаев на водоемах в рамках программы «Тонкий лед», а также содержанию в готовности личного состава и техники к ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период, - рассказал Павел Помещиков.

Ранее сообщалось, как спасатели ежедневно следят за безопасностью на водоемах.