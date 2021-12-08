-13,1°
Влажность: 66%
Давление: 753,8 мм

Дубненские спасатели приняли участие в смотре готовности сил и средств на водных объектах в зимний период

среда, 08 декабря 2021 | 12:34    
Новости
     12
Во вторник, 7 декабря, работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы, ГИБДД, полиции и государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России приняли участие в смотре готовности сил и средств к обеспечению безопасности на водоемах городского округа Дубна в зимний период.

Заместитель начальника Дубненского территориального управления Павел Помещиков рассказал, что главной задачей является недопущение чрезвычайных ситуаций на водоемах: для этого необходимо регулярно проводить патрулирование, профилактические беседы с жителями округа и ежедневные замеры толщины льда на водных объектах в местах выхода населения на лед.

Спасатели продемонстрировали Владимиру Потапенко, заместителю главы Администрации спасательную технику, оборудование и экипировку. Было проверено оснащение спасательной техники: наличие спасательных жилетов, кругов, линей и концов «Александрова». В ходе смотра были поставлены задачи, направленные на предупреждение несчастных случаев на водоемах в рамках программы «Тонкий лед», а также содержанию в готовности личного состава и техники к ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период, - рассказал Павел Помещиков.

Ранее сообщалось, как спасатели ежедневно следят за безопасностью на водоемах.

Тэги: 
Мособлпожспас
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
02.12.2021 | 17:36   
Новости
    44
Спасатели ежедневно следят за безопасностью на водоемах
1 декабря, работники 233-й, 215-й и 270-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас», в целях обеспечения...
Мособлпожспас | безопасность
03.12.2021 | 13:48   
Новости
    30
Спасатели напомнили дубненским школьникам правила поведения на льду
В четверг, 2 декабря, работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками...
Мособлпожспас | образование | безопасность
02.12.2021 | 09:27   
Новости
    923
XVI Рождественская ярмарка в Санкт‑Петербурге
По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в Санкт-Петербурге состоится XVI...
ярмарка