Дубненская городская Библиотека семейного чтения приглашает

пятница, 17 декабря 2021 | 09:23
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Мастер-класс, квиз и выставка вышивки.
25 декабря в 12.00 - Мастер-класс по изготовлению новогоднего декора (вход свободный, запись по тел. 8 (496)213 09 48)
26 декабря в 14.00 - "Новогодний квиз" Интеллектуально-развлекательная игра (вход свободный)
до 13 января 2022 - "Иглой рисую красоту" Выставка вышивки Людмилы Лапшиной (вход свободный) | Время работы выставки: понедельник-пятница 11.00 - 21.00, суббота 11.00 - 18.00, выходной - воскресенье.
Адрес: ул. 9 Мая д. 3, 2 этаж.
Телефон для справок: 8(49621) 3-09-48