Дубненская городская Библиотека семейного чтения приглашает

Всего было представлено 30 участников в трёх возрастных категориях.

Всего было представлено 30 участников в трёх возрастных категориях.

В Центральном отделе библиотеки прошла интеллектуальная игра-викторина «От мечты к открытиям», в которой приняли...

В Центральном отделе библиотеки прошла интеллектуальная игра-викторина «От мечты к открытиям», в которой приняли...

13.12.2021 | 09:42

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