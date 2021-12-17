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Дубненская городская Библиотека семейного чтения приглашает

пятница, 17 декабря 2021 | 09:23    
Новости
     7
Мастер-класс, квиз и выставка вышивки.

25 декабря в 12.00 - Мастер-класс по изготовлению новогоднего декора (вход свободный, запись по тел. 8 (496)213 09 48)

26 декабря в 14.00 - "Новогодний квиз" Интеллектуально-развлекательная игра (вход свободный)

до 13 января 2022 - "Иглой рисую красоту" Выставка вышивки Людмилы Лапшиной (вход свободный) | Время работы выставки: понедельник-пятница 11.00 - 21.00, суббота 11.00 - 18.00, выходной - воскресенье.

Адрес: ул. 9 Мая д. 3, 2 этаж.
Телефон для справок: 8(49621) 3-09-48

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