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Дубненцы стали лауреатами премии за коммерциализацию научных разработок

среда, 15 декабря 2021 | 12:58    
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Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила свидетельства лауреатам премии губернатора Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций за коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов в 2020 и 2021 годах.

Лауреаты премии губернатора коммерциализировали свои разработки в самых разных сферах деятельности: электроэнергетике, строительстве, материаловедении, медицине и многих других направлениях. Наибольшее количество лауреатов представила Дубна - премии были удостоены сразу пять авторских коллективов из наукограда. Всего мы вручили 20 свидетельств: победителями в 2020 и 2021 году стали четыре лауреата и 16 авторских коллективов. Каждый победитель получил по одному млн рублей, - рассказала о награждении Зиновьева.

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