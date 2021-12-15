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Дубна заняла 1 место в рейтинге «Эффективность ЕГЭ‑2021» среди муниципалитетов Подмосковья

среда, 15 декабря 2021 | 14:21    
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Второй год подряд городской округ Дубна занимает первое место в рейтинге «Эффективность ЕГЭ-2021» среди муниципалитетов Подмосковья. В этом большая заслуга директоров и учителей, а также старшеклассников и их родителей.

Министерство образования Московской области оценивает государственную итоговую аттестацию по 12 показателям. Имеет значение не только работа экспертов предметных комиссий ЕГЭ -11 и ОГЭ-9, организационно-технологическое обеспечение и освещение кампании ГИА в СМИ и социальных сетях, но прежде всего качество подготовки выпускников, количество награжденных медалью «За особые успехи в учении» и доля получивших аттестат об основном общем образовании.

Желаю педагогам наукограда и дальше удерживать лидирующие позиции, достигая новых успехов в сфере образования!, - сказал глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

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