Дубна заняла 1 место в рейтинге «Эффективность ЕГЭ‑2021» среди муниципалитетов Подмосковья

Министерство образования Московской области оценивает государственную итоговую аттестацию по 12 показателям. Имеет значение не только работа экспертов предметных комиссий ЕГЭ -11 и ОГЭ-9, организационно-технологическое обеспечение и освещение кампании ГИА в СМИ и социальных сетях, но прежде всего качество подготовки выпускников, количество награжденных медалью «За особые успехи в учении» и доля получивших аттестат об основном общем образовании.

Желаю педагогам наукограда и дальше удерживать лидирующие позиции, достигая новых успехов в сфере образования!, - сказал глава городского округа Дубна Сергей Куликов.