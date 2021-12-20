Дорожный патруль в «Сказке»

В ходе мероприятия ребята совершили путешествие в страну дорожных наук, узнали много интересного, повторили правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Ребята из подготовительной группы показали свои знания по ПДД: о дорожных знаках, как называется тот или иной вид транспорта, рассказали как соблюдают правила движения на дороге.

А ЮИДовцы загадывали им загадки, пели песни, играли в игры на дорожную тематику, помогали разгадывать кроссворды с изображением дорожных знаков. В заключении воспитанники пообещали всегда соблюдать правила дорожного движения, а также учить других ребят дорожной науке и всегда помогать на пути тем, кто в этом нуждается.

В заключении мероприятия юные инспектора подарили детям световозвращающие элементы и памятки с правилами дорожного движения для их родителей.