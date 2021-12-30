Дольщики дома в Дубне получили ключи от квартир

Сотрудники городской администрации неоднократно встречались с инициативной группой дольщиков и, при содействии Минжилполитики Московской области, искали выход из создавшейся ситуации. Совместными усилиями эту проблему удалось решить, и в сентябре новый застройщик приступил к восстановлению и прокладке внутренних сетей электроснабжения, канализации, ремонту кровли и запуску лифтового оборудования.

Все работы выполнены качественно и в срок. Установлены пластиковые окна, счетчики на воду, датчики пожарной сигнализации, гидранты; проведен интернет, подключены домофоны; оборудована детская игровая площадка во дворе.