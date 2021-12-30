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Дольщики дома в Дубне получили ключи от квартир

четверг, 30 декабря 2021 | 13:14    
Новости
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Строительство девятиэтажного трехсекционного жилого дома 34/1 по улице Тверской начинала несколько лет назад компания «Бетиз и К», но не выполнила свои обязательства и в судебном порядке была признана банкротом.

Сотрудники городской администрации неоднократно встречались с инициативной группой дольщиков и, при содействии Минжилполитики Московской области, искали выход из создавшейся ситуации. Совместными усилиями эту проблему удалось решить, и в сентябре новый застройщик приступил к восстановлению и прокладке внутренних сетей электроснабжения, канализации, ремонту кровли и запуску лифтового оборудования.

Все работы выполнены качественно и в срок. Установлены пластиковые окна, счетчики на воду, датчики пожарной сигнализации, гидранты; проведен интернет, подключены домофоны; оборудована детская игровая площадка во дворе.

"Поздравляю владельцев квартир с предстоящим новосельем и желаю всего самого доброго в новом году на новом месте жительства", - сказал глава Дубны Сергей Куликов.

Тэги: 
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