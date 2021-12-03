Директор ОИЯИ (Дубна) принял участие в совещании советников по науке стран ЕС в России

Помимо советников по науке из посольств стран-членов Европейского Союза в России и представителей стран, ассоциированных в рамочные программы Европейского Союза, в совещании принимали участие руководители и сотрудники московских офисов европейских организаций, финансирующих научно-исследовательскую деятельность, таких как Европейское космическое агентство (ESA), Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG), филиал Научно-исследовательских центров Германии в Российской Федерации — Объединение имени Гельмгольца, Германская служба академических обменов (DAAD) и Германский центр науки и инноваций в Москве (DWIH), Центр промышленного и технологического развития Испании (CDTI), а также членов рабочей группы по модернизации и инновациям Ассоциации европейского бизнеса (AEB).

Представляя долгосрочную стратегию развития ОИЯИ, Григорий Трубников подчеркнул, что главный ресурс Института – это его сотрудники, и в этой связи особое значение приобретает формирование прогрессивной кадровой политики. «Наша ключевая задача – преумножать международный научный человеческий капитал», — сказал директор ОИЯИ.

Вместе с этим, как отметил Григорий Трубников, вектор эволюции Института направлен на развитие научной инфраструктуры для фундаментальных и прикладных исследований с акцентом на инновационные технологии. Был подчеркнут междисциплинарный характер комплекса крупной исследовательской инфраструктуры ОИЯИ, ряд установок которой включен в международные научные стратегии Евросоюза, такие как Дорожная карта ESFRI 2021. Одним из таких проектов является нейтринный телескоп Baikal-GVD, посетить который выразили желание ряд участников совещания.

Рассказывая о международном сотрудничестве Института, Григорий Трубников отметил растущую совместную публикационную активность ОИЯИ со странами Европы. Так, на данный момент совместные публикации ОИЯИ со странами ЕС находятся на третьем месте по количеству, уступая только публикациям с ЦЕРН и научными лабораториями США. Григорий Трубников особенно подчеркнул перспективы развития контактов со странами-участницами ОИЯИ и партнерскими странами не только через научные центры, но также по линии университетов. Кроме этого, были представлены образовательные программы Института, которые вызвали интерес среди участников совещания.

Обсуждалась роль Института в качестве платформы для развития взаимодействия в сфере научной дипломатии. «Дубна способна стать научным Давосом, площадкой проведения встреч научных атташе стран-участниц ОИЯИ, Евросоюза и других стран для обсуждения инструментов научной дипломатии», — предложил Григорий Трубников.

В заключение выступления директор ОИЯИ пригласил советников по науке стран ЕС в России, представителей посольств посетить научный центр в Дубне.

Ранее Григорий Трубников на встрече с Послом ЕС в Российской Федерации Маркусом Эдерером выступил с заявлением, что Дубна заинтересована в развитии активного сотрудничества с Евроcоюзом.