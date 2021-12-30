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Депутат Московской областной думы Марина Шевченко поздравляет дубненцев с наступающими праздниками

четверг, 30 декабря 2021 | 15:49    
Новости
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Впереди самые добрые и светлые зимние праздники – Новый год и Рождество. Это время, когда мы вспоминаем всё хорошее и позитивное, что уже произошло, и строим планы на будущее.

Конечно, уходящий год принес немало трудностей, оставалась сложной эпидемиологическая обстановка. Но сделать удалось действительно много, и хочется сказать спасибо всем единомышленникам, соратникам, активным и целеустремленным людям за интересные проекты, за яркие события и значимые преобразования в каждом муниципалитете.

Областной парламент работает в одной команде с правительством региона. Мы держим курс на устойчивое развитие, чтобы Подмосковье сохраняло лидирующие позиции по основным социально-экономическим показателям.

Такая слаженная командная работа помогает успешно решать задачи, поставленные Президентом Российской Федерации и губернатором Московской области, выполнять наказы наших избирателей, делать жизнь людей более комфортной.

Дорогие земляки! Все мы хотим видеть наш край благополучным и процветающим, и каждый из нас своим трудом и талантом вносит свой вклад в общее дело. Пусть наступающий год будет наполнен радостью и созиданием, станет временем новых достижений и побед.

Хочу пожелать здоровья вам и вашим близким, мира и согласия вашим семьям, счастья и достатка вашему дому! Счастливого Нового года!

Тэги: 
Новый Год
поздравление
Источник:
Марина Шевченко, депутат Московской областной Думы
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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