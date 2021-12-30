Депутат Московской областной думы Марина Шевченко поздравляет дубненцев с наступающими праздниками

Конечно, уходящий год принес немало трудностей, оставалась сложной эпидемиологическая обстановка. Но сделать удалось действительно много, и хочется сказать спасибо всем единомышленникам, соратникам, активным и целеустремленным людям за интересные проекты, за яркие события и значимые преобразования в каждом муниципалитете.

Областной парламент работает в одной команде с правительством региона. Мы держим курс на устойчивое развитие, чтобы Подмосковье сохраняло лидирующие позиции по основным социально-экономическим показателям.

Такая слаженная командная работа помогает успешно решать задачи, поставленные Президентом Российской Федерации и губернатором Московской области, выполнять наказы наших избирателей, делать жизнь людей более комфортной.

Дорогие земляки! Все мы хотим видеть наш край благополучным и процветающим, и каждый из нас своим трудом и талантом вносит свой вклад в общее дело. Пусть наступающий год будет наполнен радостью и созиданием, станет временем новых достижений и побед.

Хочу пожелать здоровья вам и вашим близким, мира и согласия вашим семьям, счастья и достатка вашему дому! Счастливого Нового года!