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День семейного здоровья прошёл 9‑го декабря на базе детской поликлиники Дубненской городской больницы

четверг, 09 декабря 2021 | 11:38    
Новости
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Очередной День семейного здоровья, организованный Дубненской городской больницей, состоялся 9 декабря на базе детской поликлиники в Левобережной части города.

Педиатры и терапевты консультировали пациентов разного возраста по широкому кругу вопросов.

После диспансерного осмотра ребенка и рекомендаций насчет питания, закаливания, физических нагрузок, плановых прививок родители могли обратиться к специалисту и с вопросами относительно своего здоровья. При необходимости врач выписывал направления на сдачу анализов и медицинское обследование.

Профилактика заболеваний – одна из важнейших задач, которую мы стараемся решать. В том числе в такой удобной, особенно для мам, форме, как дни семейного здоровья. Не секрет, что, беспокоясь о здоровье ребенка, родители уделяют гораздо меньше внимания самим себе, своему самочувствию. Между тем многие недомогания свидетельствуют о тех или иных сбоях в организме. При ранней диагностике и своевременно начатом лечении можно избежать многих осложнений и перехода неинфекционных болезней в хроническую стадию. Так что советуем всем дубненцам проходить диспансеризацию и обращаться в поликлинику, даже если нет явных симптомов, – рассказал главный врач ДГБ Алексей Осипов.

Тэги: 
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