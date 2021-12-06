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«Цифровой прорыв 2021» подвел итоги

понедельник, 06 декабря 2021 | 16:04    
Новости
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Завершился третий сезон Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021» флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». В финале, который прошел 2 – 4 декабря, приняли участие более 1300 специалистов. Из 14-ти региональных IT-хабов единственным в Московской области стал Деловой клуб на базе ОЭЗ «Дубна».

В финале конкурса «Цифровой прорыв 2021» приняла участие 251 команда со всех уголков России. Тематика 12-ти кейсов была самой разнообразной: задачи по искусственному интеллекту, цифровой трансформации, Big Data, анализу данных и другим направлениям, а кейсодержателями традиционно стали не только крупнейшие компании и коммерческие фирмы страны, но и государственные учреждения. По итогам соревнований 36 лучших команд разделили призовой фонд, который составил 24 млн рублей.

К сожалению, команды из Дубны не попали в тройки победителей. Тем не менее на протяжении всего конкурса участники от наукограда регулярно занимали призовые места и до финала дошли сразу 7 команд, 6 из которых приняли в нем участие. На площадке в Деловом клубе ОЭЗ «Дубна» соревновались три из них - «Гиперион 2.0», которая решала кейс от ВТБ, «IT_cow» - от РБК, а также «CreativeCup», выбравшая задачу, поставленную генеральным партнером конкурса Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Еще два финалиста конкурса «Цифровой прорыв 2021» поехали непосредственно на площадку центрального IT-хаба, расположенную в г. Иннополис (Республика Татарстан). Здесь собрались победители тематических хакатонов, амбассадоры, эксперты, трекеры, жюри, почетные гости, представители партнеров от государства и бизнеса. Университет «Дубна» представляла команда студентов и преподавателей «НанаТес», которая решала задачу, предложенную госкорпорацией «Росатом». Капитаном второй сборной команды «105» в составе представителей Москвы, Санкт-Петербурга и Чебоксар стал Василий Оводков, амбассадор дубненской площадки этого года и победитель прошлогоднего конкурса. Его команда взяла кейс от Accenture, одного из лидеров мирового рынка профессиональных услуг и цифровых технологий.

Итак, Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв 2021» завершен и можно сказать, что подмосковная Дубна выглядела на нем очень достойно. Соревнования, в которых самое активное участие приняли талантливые и креативные студенты университета «Дубна», продемонстрировали, что наукоград по праву является одним из самых цифровых среди малых городов России.

Тэги: 
конкурс
технологии
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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