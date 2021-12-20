«Цифровой гараж» в Дубне может стать наследником федерального конкурса «Цифровой прорыв»

Торжественное событие прошло по инициативе Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и организаторов этапов федерального конкурса в наукограде. В Год науки и технологий его основные участники – студенты университета «Дубна» продемонстрировали все свои способности, таланты и знания в сфере цифровых технологий. На протяжении всех соревнований они регулярно занимали призовые места, по итогам восьми хакатонов сразу 10 команд вошли в число лучших ИT-специалистов России, из них 6 команд-лидеров заработали в сумме 1,1 млн рублей и стали участниками финала конкурса.

1333 конкурсанта - 251 команда со всей России в финале соревновалась на центральной площадке в Иннополисе и 14 региональных ИТ-хабах. Деловой клуб в особой экономической зоне «Дубна» стал единственной офлайн площадкой на территории Подмосковья и по отзывам организаторов «Цифрового прорыва» зарекомендовала себя, как одна из лучших по техническому оснащению. В официальных релизах подчеркивалось, что «Деловой клуб в Дубне - это полноценные рабочие места для специалистов, работающих удаленно: подключение к интернету, большой LCD-монитор, wi-fi, флипчарт, офисная мебель, оргтехника, средства подключения к электросети».

Приветствуя участников встречи в Деловом клубе, амбассадор дубненской площадки Василий Оводков выразил признательность Управляющей компании ОЭЗ за предоставленные комфортные условия, многочисленным партнерам конкурса, организаторам, экспертам, жюри, команде университета «Дубна» и особые слова благодарности сказал в адрес ИТ-героев – участников «Цифрового прорыва».

Мы в первой десятке городов России в ряду Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов, поэтому все команды победители и все молодцы, - отметил Василий Оводков. – Вы генерировали крутые, нестандартные идеи, решили десятки сложнейших задач, которые действительно нужны и реально могут быть осуществлены. Огромный плюс уже в том, что вы так смело заявили о себе, продемонстрировали профессиональное мастерство в ИТ-сфере и были замечены крупными российскими компаниями, инвесторами, многие из которых готовы продолжить сотрудничество с вами.

Действительно, кейсодержатели «Цифрового прорыва» были серьезные - Минэнерго России и Транспортных инновации Москвы, правительство Республики Татарстан и Госкорпорация «Росатом», международный аэропорт «Шереметьево», РБК, ВТБ, многочисленные банки, Россети и Ростелеком – всех даже сложно перечислить. Кейсы финала, да и всего конкурса были не только актуальными, интересными, но и сложными, участники решали задачи по искусственному интеллекту, цифровой трансформации, Big Data, анализу данных, управленческие кейсы и другие. На поиск решений профессионалы программисты потратили бы не один месяц, а то и весь год. То, что ребята выполняли задачи нон-стоп за 48 часов, порой используя для этого совершенно уникальные идеи, кажется фантастикой, но было именно так.

За кулисами дубненской площадки работала большая команда энтузиастов, которые вложили массу усилий, времени, своих мыслей, энергии, чтобы это мероприятие состоялось. На встрече в Деловом клубе вклад каждого, кто способствует активному развитию ИТ-движения в наукограде, был отмечен. Благодарственные письма вручены амбассадорам площадки, преподавателям университета, команде «105», представителям ОЭЗ «Дубна», администрации и Общественной палаты города.

«Цифровой прорыв» объединил не только бизнес, государство, общественные организации, но и финансовые учреждения. В наукограде конкурс активно поддержал партнер технико-внедренческой зоны банк «Открытие». Директор его офиса в Дубне Екатерина Лопырева представила на встрече программы по повышению финансовой грамотности и обучению управленцев, которые банк готов реализовывать на территории ОЭЗ с приглашением участников федерального конкурса, начинающих предпринимателей, компаний-резидентов.

Важные напутственные слова студентам сказал на встрече в Деловом клубе директор Некоммерческого партнерства «Дубна» Алексей Рац:

Мы живем в маленьком городе, где находится крупнейший в стране исследовательский центр – ОИЯИ, крупнейший в Восточной Европе Центр космической связи, создана одна из лучших в стране и самая крупная по числу резидентов ОЭЗ «Дубна», сегодня здесь строятся несколько стратегически важных для России предприятий – первое серийное производство беспилотников и крупнейшее производство компьютерной техники. То есть для наукограда это уже традиция – если что-то начинаешь делать, надо быть лучшим. Сейчас вы попробовали отвоевать еще одну площадку, где Дубна вашими силами и стараниями тоже должна быть лучшей.

Все предпосылки для этого есть, а ОЭЗ «Дубна» может стать площадкой развития цифры, превращения идей в реальные бизнес-проекты. Именно такую цель ставит перед собой «Цифровой гараж», который стартует в наступающем 2022 году и объединит возможности университета, предпринимателей, предприятий города, ОЭЗ «Дубна». Презентовала новый проект заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик.

Особая экономическая зона в Дубне идеальное место для развития новых технологий, инноваций и стартапов, мы стремимся к тому, чтобы она стала институтом развития высокотехнологичного бизнеса на Севере Подмосковья, - подчеркнула руководитель. – В этом году на нашей площадке успешно прошли все этапы «Цифрового прорыва», вместе со Сколково при участии министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья мы провели обучение по интенсивной программе «SkLab. Дубна», участники которого генерировали идеи стартапов в соответствии с научно-технологическими приоритетами ОЭЗ. Такого рода мероприятия, способствующие выявлению талантливых ребят, которые могут пополнить ряды наших резидентов со своими проектами и собственным бизнесом, будут продолжены. Одним из них станет проект «Цифровой гараж», связанный с популяризацией инновационной и научно-технической деятельности среди детей и молодежи. Его участники получат доступ к современному лабораторно-производственному оборудованию резидентов, университета, инфраструктуры наукограда, а также финансовую и экспертную поддержку своих идей и начинаний.

На базе «Цифрового гаража» в следующем году планируется проводить свой цифровой прорыв, с решениями кейсов, в том числе от резидентов ОЭЗ. К участию в проекте пригласили студентов университета «Дубна». У руководства подмосковной территории есть надежда, что в будущем команды «Цифрового гаража» станут новыми командами особой экономической зоны.

Напоминаем, что от Дубны в финале прошедшего недавно конкурса «Цифровой прорыв» приняли участие сразу шесть команд, ставших победителями в прошедших хакатонах.