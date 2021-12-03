«Акцентр Групп» приступил к радиационной стерилизации медицинских изделий

Ровно два года назад, в ноябре 2019-го управляющая компания «Акцентр» подписала Соглашение о реализации проекта по созданию на территории ОЭЗ «Дубна» третьей производственной площадки в рамках создания сети центров стерилизации и электронно-лучевой обработки, оказывающей услуги на базе новейших технологических комплектов в соответствии с требованиями международных стандартов качества. Еще две площадки расположены в г. Родники (Ивановская область) и г. Колпино (Санкт-Петербург).

Высококлассные проектные команды https://territoria-pro.ru/ детализировали техническое задание и в марте 2021 года резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Акцентр Групп» приступила к монтажу и наладке технологической линии на базе ускорителя электронов производства канадской компании Mevex Corporation. В октябре этого же года резидент вместе с лицензией также прошел аттестацию радиационно-технологической установки во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, с помощью которой теперь может официально предоставлять услуги по радиационной стерилизации медицинских изделий, проводить деконтаминацию продуктов питания, а также электронно-лучевую обработку упаковки, полимерных изделий, фармацевтического и растительного сырья.

Наше предприятие работает в круглосуточном режиме, - рассказал исполнительный директор ООО «Акцентр Групп» Артем Кузнецов. - Сегодня в рамках договорных отношений мы активно сотрудничаем с резидентами ОЭЗ «Дубна» компаниями «Гранат Био Тех», «Эйлитон», «Медипалтех» выпускающими современные медицинские изделия для лабораторной диагностики, в том числе пробирки для взятия венозной крови, а также с компанией «Эверс», которая производит средства ухода за ранами и средства экспресс-диагностики.

Инвестиции в проект составляют более 450 млн рублей, часть из которых была привлечена при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в виде субсидии наукограда Дубна. На территории особой экономической зоны компания намерена создать порядка 60 новых рабочих мест.