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Житель города Кимры перевел мошенникам 140 000 рублей

вторник, 16 ноября 2021 | 15:48    
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75-летнему пенсионеру из города Кимры мошенники позвонили под видом сотрудников прокуратуры.

Выказав обеспокоенность степенью защищенности денежных средств пенсионера, неизвестные предложили перевести имеющиеся у него накопления на «резервный счёт».

Действуя по указаниям звонивших, мужчина обналичил деньги в сумме 140 000 рублей и с помощью терминала перевёл их на неустановленный счёт. Мошенники получили желаемое, а пожилой мужчина лишился сбережений.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Тэги: 
мошенничество
Кимры
Источник:
Пресс-служба УМВД России по Тверской области
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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