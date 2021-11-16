Житель города Кимры перевел мошенникам 140 000 рублей

Выказав обеспокоенность степенью защищенности денежных средств пенсионера, неизвестные предложили перевести имеющиеся у него накопления на «резервный счёт».

Действуя по указаниям звонивших, мужчина обналичил деньги в сумме 140 000 рублей и с помощью терминала перевёл их на неустановленный счёт. Мошенники получили желаемое, а пожилой мужчина лишился сбережений.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».