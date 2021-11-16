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Житель Дубны осужден за незаконное приобретение и хранение наркотического средства

вторник, 16 ноября 2021 | 13:24    
Новости
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Вступил в законную силу приговор Дубненского городского суда, которым житель г. Дубны осужден за незаконное приобретение и хранение наркотического средства «соль».

01.10.2021 Дубненский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина С., которым он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Суд установил, что 17 марта 2021 года подсудимый С. через Интернет купил наркотическое средство «соль», после чего забрал наркотик по указанным продавцом координатам в лесном массиве г. Дубны, часть наркотика употребил на месте, а оставшуюся часть положил в карман куртки, чтобы употребить в другой раз. В дальнейшем С. был задержан сотрудниками полиции, которые в ходе проведенного личного досмотра обнаружили и изъяли наркотик.

Приговором суда подсудимому С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года без штрафа и без применения ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Тэги: 
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