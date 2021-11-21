Закончена реставрация "Катюши" на трассе М10-Конаково-Дубна, но зачем нужна такая реставрация?

18 ноября в социальных сетях появилась информация, что реставрация практически закончена - по условиям договора, компания-реставратор должна сдать работу до 24 декабря 2021 года. Цена работ составила 2 млн 722 тыс. рублей.

Однако, после публикации фотографий у жителей возникло много вопросов. В нынешней интерпретации, ибо реставрацией результат на назовешь, "родной" американский "лендлизовский" Studebaker US6, на шасси которых было произведено большинство "Катюш" БМ-8-48, БМ-13Н, БМ-13НС и БМ-31-12, вначале был заменен на ЗиС-151 (выпускался с 1948 года), а в нынешнем варианте и вовсе на ЗИЛ-157 (выпускался с 1958 года). Соответственно в Великой Отечественной войне они участвовать не могли. Хотя в планах к работ указывалось, что платформа будет заменена на аутентичные Studebeaker US-6 или ЗиС-6.

Но даже и в этом случае допустили досадную неточность - задние "мосты" Studebaker US6 были двускатными, а не односкатными, как сейчас на ЗИЛ-157. Это давало "Катюшам" исключительную проходимость и выносливость.

Казалось бы, кого, кроме узкого круга знатоков военной техники, могут интересовать подобные мелочи? Но это не так. Глядя на новоделы, невольно возникает вопрос: "Почему при такой современной и мощной технике потребовалось целых 4.5 года 1941-1945, чтобы разгромить врага?"