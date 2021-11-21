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Закон об обязательной идентификации животных может вступить в силу в 2022 году

воскресенье, 21 ноября 2021 | 11:28    
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Это стимулирует более ответственное отношение к содержанию своих питомцев, сообщила пресс-служба Минсельхоза Московской области.

В настоящее время присвоить животному уникальный номер в России можно добровольно.

С помощью радиочастотной идентификации можно получить данные о питомце, его хозяине, сведения о вакцинации, особенности животного, а также историю его болезни. Хозяевам животных необходимо привести любимца в клинику, где врач проведет процедуру. Вся информация хранится на чипе, который устанавливается шприцом под кожу между лопаток питомца.

Эта процедура поможет найти питомца, если он потеряется, позволит путешествовать с животным и обеспечит безопасность людей и питомца от общих заболеваний. Также идентификация даст возможность более предметно говорить о контроле за животными без владельцев.

Оформить заявку в государственную ветлечебницу для чипирования животного можно, позвонив в Единый контакт-центр Государственной ветеринарной службы по телефону +7 (495) 668-01-25.

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