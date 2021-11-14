Всемирный день борьбы с диабетом отмечен в Дубне актом благотворительности

В разных городах и странах проводятся просветительские акции, распространяется информация о симптомах, методах профилактики диабета. В Дубне тематические мероприятия, приуроченные к этой важной дате в медицинском календаре, состоялись в медсанчасти №9.

Главный врач МСЧ №9 Ирина Ларионова и заместитель главы Администрации Максим Тихомиров обратились с приветственным словом ко всем участникам. Врач-эндокринолог Алена Эпельбаум рассказала об особенностях диагностики и лечения диабета первого и второго типа.

Важным событием стало подписание двухстороннего соглашения между японской фирмой «Аркрэй» и ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России. Десять пациенток, страдающих сахарным диабетом, получили в подарок глюкометры с запасом тест-полосок.

Встреча завершилась церемонией награждения. Со словами признательности и добрыми пожеланиями почетные грамоты были вручены врачам-эндокринологам Вере Шмаковой и Алёне Эпельбаум, а благодарность – медсестре эндокринологического кабинета Наталье Нечипоренко.