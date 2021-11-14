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Всемирный день борьбы с диабетом отмечен в Дубне актом благотворительности

воскресенье, 14 ноября 2021 | 14:16    
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Он отмечается ежегодно 14 ноября и учрежден Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году, чтобы привлечь внимание к росту количества больных сахарным диабетом. А сегодня, 30 лет спустя, поднятая проблема стала еще более актуальной.

В разных городах и странах проводятся просветительские акции, распространяется информация о симптомах, методах профилактики диабета. В Дубне тематические мероприятия, приуроченные к этой важной дате в медицинском календаре, состоялись в медсанчасти №9.

Главный врач МСЧ №9 Ирина Ларионова и заместитель главы Администрации Максим Тихомиров обратились с приветственным словом ко всем участникам. Врач-эндокринолог Алена Эпельбаум рассказала об особенностях диагностики и лечения диабета первого и второго типа.

Важным событием стало подписание двухстороннего соглашения между японской фирмой «Аркрэй» и ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России. Десять пациенток, страдающих сахарным диабетом, получили в подарок глюкометры с запасом тест-полосок.

Встреча завершилась церемонией награждения. Со словами признательности и добрыми пожеланиями почетные грамоты были вручены врачам-эндокринологам Вере Шмаковой и Алёне Эпельбаум, а благодарность – медсестре эндокринологического кабинета Наталье Нечипоренко.

Тэги: 
здравоохранение
благотворительность
Источник:
Администрация г.о. Дубна
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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