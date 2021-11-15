В Талдоме суд отправил в колонию мать за издевательства над дочерью

понедельник, 15 ноября 2021 | 16:26
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Обвинительный приговор вынесен Талдомским районным судом в отношении москвички, которая в 2018 году оставила дочь 2015 года рождения мужчине, который вел антиобщественный образ жизни.
В результате девочка до весны 2021 года жила в неотапливаемой комнате в Талдомском городском округе, не получала продукты питания и средства личной гигиены. Девочке с психическим расстройством не оказывалась квалифицированная медицинская помощь.
Суд признал ее мать виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). На три года и один месяц она переселяется в исправительную колонию общего режима.