В Талдоме суд отправил в колонию мать за издевательства над дочерью

В результате девочка до весны 2021 года жила в неотапливаемой комнате в Талдомском городском округе, не получала продукты питания и средства личной гигиены. Девочке с психическим расстройством не оказывалась квалифицированная медицинская помощь.

Суд признал ее мать виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). На три года и один месяц она переселяется в исправительную колонию общего режима.