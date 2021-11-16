В подмосковном офисе Росреестра проходят обыски

Обыски связаны с финансовыми махинациями при определении стоимости участков в Подмосковье, но поводом к ним, скорее всего, послужила утечка информации о засекреченной недвижимости сотрудников МВД в Московской области.

В этом году, благодаря сведениям Росреестра, обнаружили коттедж главы МВД Владимира Колокольцева в элитном поселке в Заречье. При этом по неизвестным причинам множество участков, выкупленных высокопоставленными сотрудниками полиции, оказались скрыты от посторонних глаз: имена собственников заменили на «Российскую Федерацию».