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В подмосковном офисе Росреестра проходят обыски

вторник, 16 ноября 2021 | 16:36    
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В самом ведомстве происходящее не комментируют. Информация поступила в Telegram-канал Readovka из информированного источника.

Обыски связаны с финансовыми махинациями при определении стоимости участков в Подмосковье, но поводом к ним, скорее всего, послужила утечка информации о засекреченной недвижимости сотрудников МВД в Московской области.

В этом году, благодаря сведениям Росреестра, обнаружили коттедж главы МВД Владимира Колокольцева в элитном поселке в Заречье. При этом по неизвестным причинам множество участков, выкупленных высокопоставленными сотрудниками полиции, оказались скрыты от посторонних глаз: имена собственников заменили на «Российскую Федерацию».

Тэги: 
происшествия
МВД
Источник:
Readovka
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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