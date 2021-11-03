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В подмосковном Одинцово мигрант избил беременную супругу, которая была против второй жены

среда, 03 ноября 2021 | 16:26    
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Гражданку Таджикистана доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга. Медики провели обследование и решили оставить ее в госпитале для наблюдения, так как она была на пятом месяце беременности, к тому же жаловалась на сильную головную боль и головокружение и с трудом понимала вопросы врачей.

После отдыха, 25-летняя пострадавшая рассказала о произошедшем. Оказалось, что она случайно узнала о второй жене своего супруга. Женщина возмутилась, однако муж в ответ устроил скандал по месту проживания и ударил ее. Убегая из дома, она успела вызвать скорую.

Я случайно узнала, что мой муж женился ещё раз, мне он об этом ничего не рассказал и не спросил моего мнения. Я конечно же возмутилась, случился скандал. Он на меня очень громко кричал, ему не понравилось, что я вообще спорю с его решением, и он меня ударил. Из больницы я к нему не вернусь, меня заберёт к себе мой брат, - рассказала пострадавшая.

Законодательство Таджикистана запрещает многоженство, но сохранившиеся мусульманские традиции позволяют мужчине иметь до четырех жен. Зарегистрировать официально такие браки нельзя - второй и последующие союзы закрепляются с помощью религиозных ритуалов. Но всё меньше женщин соглашаются на подобные браки.

Тэги: 
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