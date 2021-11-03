В подмосковном Одинцово мигрант избил беременную супругу, которая была против второй жены

После отдыха, 25-летняя пострадавшая рассказала о произошедшем. Оказалось, что она случайно узнала о второй жене своего супруга. Женщина возмутилась, однако муж в ответ устроил скандал по месту проживания и ударил ее. Убегая из дома, она успела вызвать скорую.

Я случайно узнала, что мой муж женился ещё раз, мне он об этом ничего не рассказал и не спросил моего мнения. Я конечно же возмутилась, случился скандал. Он на меня очень громко кричал, ему не понравилось, что я вообще спорю с его решением, и он меня ударил. Из больницы я к нему не вернусь, меня заберёт к себе мой брат, - рассказала пострадавшая.

Законодательство Таджикистана запрещает многоженство, но сохранившиеся мусульманские традиции позволяют мужчине иметь до четырех жен. Зарегистрировать официально такие браки нельзя - второй и последующие союзы закрепляются с помощью религиозных ритуалов. Но всё меньше женщин соглашаются на подобные браки.