В Подмосковье задержали полицейских, которые отнимали недвижимость у асоциальных граждан

По версии следствия, силовики, пользуясь служебным положением, отнимали недвижимость у асоциальных граждан. По данным источника, среди задержанных — несколько сотрудников отдела по делам миграции УМВД по Звенигороду, а также оперуполномоченный Звенигородского отдела полиции Александр Белокопытов.

По словам инсайдера, следователи хотят задержать только сотрудников отдела миграции и отпустить Белокопытова, поскольку отсутствует доказательная база. При этом дело планируют «замять», поскольку начальник Одинцовского управления МВД Алексей Школкин рассматривается в качестве кандидата на должность главы МВД Краснодарского края. Все необходимые документы переданы уже в администрацию президента, а поступок полицейских может негативно сказать на повышении Школкина.

Но ситуация с задержанием полицейских на его территории может негативно отразиться на истории с назначением. Поэтому Алексей Школкин намерен эту тему похоронить, — рассказал источник.

Примечательно, но глава Одинцовского управления МВД Алексей Школкин и начальник Звенигородского отдела полиции УМВД России по Одинцовском городскому округу Эдуард Ламонов являются близкими друзьями. Они даже вместе ездят на охоту, а работают совместно 15 лет.