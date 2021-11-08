В Подмосковье собака насмерть загрызла мужчину

Скорее всего, огромный пес сумел как-то развязать веревку и стал бросаться на служащих учреждения. Агрессивный пес фактически взял нескольких сотрудников в заложники, а потом бросился на 77-летнего охранника и загрыз мужчину.

Собаку удалось обездвижить, только когда на объект приехали специальные службы – пса впоследствии усыпили.

Установлено, что алабай не был служебной собакой. По злой иронии судьбы, именно погибший, бывший сотрудник ВОХР, а ныне просто сторож, был одним из тех, кто приютил четвероногого друга еще щенком. Пса подкармливала семья охранника, проживавшая рядом с объектом.