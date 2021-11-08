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В Подмосковье собака насмерть загрызла мужчину

понедельник, 08 ноября 2021 | 09:52    
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В поселке Алабушево на строительстве закрытого объекта алабай по кличке Лев насмерть загрыз мужчину-сторожа. Трагический инцидент случился днем, в минувшую пятницу, 5 ноября.

Скорее всего, огромный пес сумел как-то развязать веревку и стал бросаться на служащих учреждения. Агрессивный пес фактически взял нескольких сотрудников в заложники, а потом бросился на 77-летнего охранника и загрыз мужчину.

Собаку удалось обездвижить, только когда на объект приехали специальные службы – пса впоследствии усыпили.

Установлено, что алабай не был служебной собакой. По злой иронии судьбы, именно погибший, бывший сотрудник ВОХР, а ныне просто сторож, был одним из тех, кто приютил четвероногого друга еще щенком. Пса подкармливала семья охранника, проживавшая рядом с объектом.

Тэги: 
происшествия
Подмосковье
звери
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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