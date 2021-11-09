В Подмосковье начали искать нелегальные гостиницы и хостелы

Он пояснил, что в ходе эксперимента в одном из городских округов выявили семь хостелов, пять из которых работали незаконно.

Больше тысячи человек было доставлено из указанных общежитий или хостелов, где не ведется ни учет оплаты, ни учет, кто поселяется туда. Как правило, там проживают лица азиатской национальности, из Закавказья. <…> Было принято решение о полной отработке жилого сектора с установлением всех официальных и неофициальных мест компактного проживания указанных граждан, — сказал Виктор Пауков.

Он подчеркнул, что в ходе осмотра в двух комнатах незаконных хостелов сотрудники полиции нашли экстремистскую литературу.

Я бы еще к вашему предложению добавил места, на которые традиционно жители жалуются или их что-то напрягает. Прошу тоже эти места подготовить, — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Виктор Пауков пояснил, что проверку начали после сообщений СМИ о том, что в Московской области участились драки местных жителей с мигрантами. Но в ходе проверок сотрудниками МВД факты межэтнических конфликтов не установлены.

Это вызывает резонанс в СМИ, все это доводится до граждан. И как результат, на сегодняшний день имеется несколько случаев — даже в период локдауна это три случая: Люберцы, Красногорск и Домодедово, — где в СМИ прошло сообщение о том, что происходят массовые драки, — рассказал глава МВД по Московской области.

Он подчеркнул, что участников конфликтов задержали, приняли к ним меры в соответствии с законом. Но ни в одном случае не подтвердился факт межэтнического конфликта.

Последняя крупная драка в Подмосковье случилась в Домодедово в ночь на 7 ноября. Тогда СМИ писали, что в конфликте приняли участие около 20 человек.