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В Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в голову дочери

пятница, 12 ноября 2021 | 10:58    
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Инцидент произошел вечером 11 ноября в Сергиевом Посаде.

Такси забрало 47-летнего инспектора ДПС и его 20-летнюю дочь из кафе. Однако, по неизвестным причинам, пассажир прямо в машине выстрелил в голову дочери. После этого таксист остановился, а стрелявший вышел из машины и скрылся.

Девушка выжила, ее доставили в реанимацию с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. У нее наблюдалось алкогольное опьянение.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Тэги: 
происшествия
криминал
Подмосковье
Источник:
По материалам подмосковных СМИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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