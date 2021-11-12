В Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в голову дочери

пятница, 12 ноября 2021 | 10:58
Регион105
Инцидент произошел вечером 11 ноября в Сергиевом Посаде.
Такси забрало 47-летнего инспектора ДПС и его 20-летнюю дочь из кафе. Однако, по неизвестным причинам, пассажир прямо в машине выстрелил в голову дочери. После этого таксист остановился, а стрелявший вышел из машины и скрылся.
Девушка выжила, ее доставили в реанимацию с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. У нее наблюдалось алкогольное опьянение.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.