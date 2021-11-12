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В ОЭЗ «Дубна» запущено производство уникального медицинского препарата

пятница, 12 ноября 2021 | 10:38    
Социум
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Резидент ОЭЗ «Дубна» биомедицинского кластера компания «Пуль-сар» запустила в производство «Лимфоблок» - уникальный медицинский препарат в три раза сократит пребывание в больнице пациентов с онкологией после хирургических операций.

Проект компании «Пуль-сар» направлен на локализацию и разработку медицинских средств для хирургии, в том числе производство изделий для остановки кровотечений. На территории ОЭЗ в Дубне резидент уже выпускает средство «Гемоблок» собственной разработки. Жидкий гемостатик, обладающий кровоостанавливающим действием, не имеет аналогов в мире, а особенность действия заключается в том, что он химически нейтрален и не повреждает ткани организма. Данный препарат занимает значительную долю рынка гемостатических средств РФ и экспортируется во многие европейские и азиатские страны. А недавно компания получила регистрационное удостоверение еще на одно медицинское изделие - «Лимфоблок», которое по совокупности параметров также не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, и начала его производство и поставку в отечественные онкологические больницы и клиники.

Медицинский препарат в первую очередь будет применяться при проведении хирургических операций. Общеизвестно, что способность крови свертываться предотвращает кровопотери, и происходит это благодаря балансу свертывающей и противосвертывающей системы. Однако в некоторых случаях организм человека не справляется и тогда на помощь ему приходят препараты-гемостатики.

«Лимфоблок» является единственным в мире препаратом для блокирования лимфоистечения при операциях по удалению лимфоузлов, - рассказала генеральный директор ООО «Пуль-сар» Ксения Менглет. - По составу препарат сходен с «Гемоблоком», но обладает более плотной матричной структурой, позволяющей эффективно пломбировать внутренние микрополости, быстро восстанавливая поврежденную ткань. «Лимфоблок» служит для профилактики и остановки лимфоистечений при хирургических операциях и травмах. Его применение позволит в 3 раза сократить пребывание пациентов с онкологией в больнице после хирургических операций. 

Напомним, что компания «Пуль-сар» арендовала в ОЭЗ «Дубна» помещение площадью порядка 120 кв. метров, провела в нем реконструкцию, укомплектовала самым современным высокотехнологичным оборудованием и сегодня здесь уже налажено серийное производство медицинских препаратов. При выходе на полную мощность резидент намерен занять до 5% доли рынка данной медицинской продукции. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 15,5 млн рублей.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
технологии
бизнес
Источник:
Александра Кобец, специалист отдела маркетинга и связей с общественностью АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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