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В Москве планируют отказаться от услуг мигрантов на стройках

понедельник, 01 ноября 2021 | 10:17    
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Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о планах властей столицы отказаться от привлечения мигрантов на стройки в городе.

По словам вице-мэра, дефицит трудовых ресурсов на стройках находится на уровне 40 процентов. На данный момент на объектах в столице работают не более 40 тысяч мигрантов, в то время как ранее количество достигало почти 120 тысяч. В среднем они получают 50-60 тысяч рублей, однако многие рассчитывают на 80 тысяч рублей.

В качестве решения проблемы Бочкарев привел в пример ситуацию в Китае, где рабочие в перерасчете на рубли получают в среднем 150 тысяч, в Финляндии — 240 тысяч и в Великобритании — 250 тысяч.

И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы, — заявил вице-мэр.

Тэги: 
работа
строительство
эмиграция
Источник:
РБК
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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