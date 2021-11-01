В Москве планируют отказаться от услуг мигрантов на стройках

По словам вице-мэра, дефицит трудовых ресурсов на стройках находится на уровне 40 процентов. На данный момент на объектах в столице работают не более 40 тысяч мигрантов, в то время как ранее количество достигало почти 120 тысяч. В среднем они получают 50-60 тысяч рублей, однако многие рассчитывают на 80 тысяч рублей.

В качестве решения проблемы Бочкарев привел в пример ситуацию в Китае, где рабочие в перерасчете на рубли получают в среднем 150 тысяч, в Финляндии — 240 тысяч и в Великобритании — 250 тысяч.