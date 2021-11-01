В Конаково преступники обокрали частный дом

Злоумышленники, взломав старые ворота, проникли на территорию и похитили микроволновую и хлебопекарную печи, два чайника, телевизор, бензотриммер, посуду, кухонные принадлежности и столовые приборы, а также личные вещи хозяев.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых — ими оказались 32-летний и 43-летний рецидивисты, проживающие в Конаково. Одного из них удалось задержать и он сознался в краже, второго фигуранта стражи порядка объявили в розыск.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража», каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.