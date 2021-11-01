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В Конаково преступники обокрали частный дом

понедельник, 01 ноября 2021 | 14:58    
Новости
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В Конаково сотрудникам полиции пришлось заниматься раскрытием кражи, после того, как в отдел обратилась жительница Твери: женщина пыталась продать частный дом в Конаково, но, приехав в очередной раз, нашла его разграбленным.

Злоумышленники, взломав старые ворота, проникли на территорию и похитили микроволновую и хлебопекарную печи, два чайника, телевизор, бензотриммер, посуду, кухонные принадлежности и столовые приборы, а также личные вещи хозяев.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых — ими оказались 32-летний и 43-летний рецидивисты, проживающие в Конаково. Одного из них удалось задержать и он сознался в краже, второго фигуранта стражи порядка объявили в розыск.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража», каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: 
криминал
Конаково
Источник:
УМВД России по Тверской области
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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