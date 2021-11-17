В Клину водитель спас выброшенного ребенком на дорогу кота

Кот сначала побежал через дорогу, но потом развернулся и рванул обратно. Водитель успел затормозить, вырулил на обочину и остановился.

Маленький мальчик гулял с девочкой, вероятно, сестрой, и мамой. Женщина стояла неподалёку и наблюдала за происходящим и когда ребёнок бежал к дороге, и когда он бросал кота под машину. Как сообщил Роман в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь", женщина была в состоянии опьянения. Мужчина отчитал семейку и отвёз кота в частный сектор подальше от дороги.