В Клину водитель спас выброшенного ребенком на дорогу кота

среда, 17 ноября 2021 | 14:03
Регион30
16 ноября в 12:50 житель Твери Роман Стец ехал по дороге через Клин. Он заметил, что по обочине к проезжей части бежит ребёнок и начал тормозить, опасаясь, что мальчик выскочит на дорогу. Но ребёнок остановился и бросил под колёса кота.
Кот сначала побежал через дорогу, но потом развернулся и рванул обратно. Водитель успел затормозить, вырулил на обочину и остановился.
Маленький мальчик гулял с девочкой, вероятно, сестрой, и мамой. Женщина стояла неподалёку и наблюдала за происходящим и когда ребёнок бежал к дороге, и когда он бросал кота под машину. Как сообщил Роман в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь", женщина была в состоянии опьянения. Мужчина отчитал семейку и отвёз кота в частный сектор подальше от дороги.
- Почему выложил видео? Ребёнок, конечно, не виноват, что его не научили обращаться с животными. А вот бухая мамаша - это страшно. Надеюсь, нужные органы проверят мать на вменяемость, - написал автор видео.