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В Кимрах на улицах заблудилась 100-летняя бабушка

пятница, 19 ноября 2021 | 14:35    
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Происшествие произошло 16 ноября, но подробности выяснились только сегодня.

Звонок поступил от сотрудницы местного продуктового магазина Ирины, в котором появилась дезориентированная бабушка. Специалисты "Островка безопасности", обученные расспрашивать таких людей, не смогли добиться от бабушки информации о фамилии, возрасте и доме, женщина помнила только имя и отчество.

Однако, имея только эти данные и фотографию бабушки, волонтеры выяснили, что недавно бабушка отметила 100-летний юбилей и по этому поводу в соцсетях было много публикаций. А когда личность бабушки установили, то смогли узнать и ее адрес.

Волонтеры из ВПСО "Сова Кимры" немедленно выехали в магазин и доставили бабушку домой, где ее встретила встревоженная дочь. Оказалось, что женщина с самого утра искала мать по округе, а затем решила заглянуть домой, на случай, если маму кто-то привел домой.

Коллективная помощь неравнодушных граждан и волонтеров позволила всего за час доставить бабушку домой.

Тэги: 
происшествия
Кимры
волонтерство
Источник:
ВПСО Сова Кимры
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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