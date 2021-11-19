В Кимрах на улицах заблудилась 100-летняя бабушка

Звонок поступил от сотрудницы местного продуктового магазина Ирины, в котором появилась дезориентированная бабушка. Специалисты "Островка безопасности", обученные расспрашивать таких людей, не смогли добиться от бабушки информации о фамилии, возрасте и доме, женщина помнила только имя и отчество.

Однако, имея только эти данные и фотографию бабушки, волонтеры выяснили, что недавно бабушка отметила 100-летний юбилей и по этому поводу в соцсетях было много публикаций. А когда личность бабушки установили, то смогли узнать и ее адрес.

Волонтеры из ВПСО "Сова Кимры" немедленно выехали в магазин и доставили бабушку домой, где ее встретила встревоженная дочь. Оказалось, что женщина с самого утра искала мать по округе, а затем решила заглянуть домой, на случай, если маму кто-то привел домой.

Коллективная помощь неравнодушных граждан и волонтеров позволила всего за час доставить бабушку домой.