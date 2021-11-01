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В Госдуме предложили отбирать животных у владельцев

понедельник, 01 ноября 2021 | 10:06    
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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил отбирать животных у хозяев в трех случаях: если они жестоко обращаются с питомцами, используют в собачьих боях, а также следует конфисковать зверей из зоопарков и цирков, где нарушают правила обращения с ними.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях депутат внес совместно с коллегой Павлом Крашенинниковым. Они устанавливают ряд новых составов преступлений, например, штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенное животное, и до 100 — за жестокое обращение, если нет уголовного состава. Также предусматривается взыскание до 150 тысяч рублей за содержание диких зверей, которых запрещено заводить дома, львов, медведей и так далее.

Также инициатива предусматривает штрафы для цирков до 200 тысяч рублей за нарушения. Это является актуальным в свете лицензирования цирков и зоопарков, добавил Бурматов. Для приютов наказание за неправильное содержание составит, согласно законопроекту, 50 тысяч рублей.

Глава комитета отметил, что в законопроекте не хватает ответственности за организацию боев с участием животных, поэтому, если его примут в первом чтении, парламентарий намеревается внести туда поправку о штрафах за это до 400 тысяч рублей.

Вторая поправка касается института конфискации. Мы предлагаем забирать животных в трех случаях. Это, по моему мнению, необходимо, когда есть факты жестокого обращения, потому что ненормально, когда кошка или собака остается у человека, который над ними издевался. Также, если получится предложить статью о боях с участием животных, погрузим конфискацию животных и туда. И последнее — я считаю, что нужно конфисковывать зверей из цирков и зоопарков в случае нарушений при обращении с животными, — заключил Бурматов.

Тэги: 
закон
звери
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