В Госдуме предложили отбирать животных у владельцев

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях депутат внес совместно с коллегой Павлом Крашенинниковым. Они устанавливают ряд новых составов преступлений, например, штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенное животное, и до 100 — за жестокое обращение, если нет уголовного состава. Также предусматривается взыскание до 150 тысяч рублей за содержание диких зверей, которых запрещено заводить дома, львов, медведей и так далее.

Также инициатива предусматривает штрафы для цирков до 200 тысяч рублей за нарушения. Это является актуальным в свете лицензирования цирков и зоопарков, добавил Бурматов. Для приютов наказание за неправильное содержание составит, согласно законопроекту, 50 тысяч рублей.

Глава комитета отметил, что в законопроекте не хватает ответственности за организацию боев с участием животных, поэтому, если его примут в первом чтении, парламентарий намеревается внести туда поправку о штрафах за это до 400 тысяч рублей.