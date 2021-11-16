В городе Кимры ликвидирована банда, державшая в страхе весь город

Главаря банды и её "идейного вдохновителя" 31-летнего Фируддина А. по прозвищу "Федя" задержали ещё в марте 2021 года, после чего велись долгие следственные действия. Он стал фигурантом дела по статье "Кража".

Остальных членов группировки задержали по местам жительства 16 ноября. Все они ранее судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ходе обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили огнестрельное, травматическое и холодное оружие, наркотики, боеприпасы, оборудование для угона автомобилей, а также поддельные паспорта.

Операцию проводили сотрудники тверского ФСБ и тверской полиции. Каждый из задержанных уже имеет за плечами судимости, и даже по тяжким статьям российского УК.