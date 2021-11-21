В Дубненской городской больнице появились новые лифты

Еще несколько месяцев назад пациентов Дубненской городской больницы перевозили лифты, которые были построены в 60-70-х годах. В 2021 году стартовали работы по их замене в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

В этом году по плану замена пяти лифтов, один введен в эксплуатацию, сейчас ведутся работы по монтажу и вводу в эксплуатацию в остальных. Мы меняем в главном лечебном корпусе, терапевтическом, в родильном доме, педиатрическом корпусе и подъемник в инфекционном отделении, — рассказал главврач Дубненской больницы Алексей Осипов.

Глава Дубны Сергей Куликов взял под личный контроль все вопросы, которые касаются сферы здравоохранения. Он уже осмотрел новый лифт в больнице, хотя кататься на нем не стал — лифт очень нужен самим пациентам.