В Дубне закончена установка новых уличных фонарей

В рамках программы „Светлый город“ мы установим 271 опору от улицы Дачной до Вокзальной. Сейчас работы практически заканчиваются, осталось привести территорию в порядок, — поделился результатом заместитель главы администрации городского округа Дубна Евгений Перковский.

Пока на месте будущих фонарей на прилегающих улицах стоят технические опоры. Они нужны, чтобы протянуть кабель и подключить к подстанциям, где сейчас монтируются шкафы для управления уличным освещением.

Представитель компании-подрядчика Эдуард Тихомиров подтвердил, что основной объем работы уже выполнили. Осталось только совсем немного чтобы осветить главную улицу наукограда.

Все светильники проверены, сейчас ведется работа по монтажу шкафов управления. Остаются только работы по выравниванию грунта, — сказал он.

Кроме освещения центральных улиц Дубны дополнительные фонари поставили на пешеходных переходах. Это усилит безопасность всех участников дорожного движения, как пешеходов, так и автомобилистов. Но на этом работа не закончится, пообещал Евгений Перковский.

В этом году мы осветили порядка 30 пешеходных переходов. Будем еще дополнительно выбирать во время объезда с ГИБДД и учетом пожеланий жителей, — заявил заместитель главы администрации городского округа.

Все работы по губернаторской программе «Светлый город» в Дубне завершатся через 10 дней. После этого на опорах новых фонарей появятся праздничные гирлянды для создания новогоднего настроения у жителей.