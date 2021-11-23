-4,2°
Влажность: 78% ↑
Давление: 747,8 мм

В Дубне закончена установка новых уличных фонарей

вторник, 23 ноября 2021 | 11:12    
Новости
     26
Работы провели за два месяца. За это время сотрудники подрядной организации убрали старые опоры и установили новые фонари и связали их в единую кабельную сеть. Новые источники света появились не только на проспекте Боголюбова, но и на пересекающихся с ним улицах.

В рамках программы „Светлый город“ мы установим 271 опору от улицы Дачной до Вокзальной. Сейчас работы практически заканчиваются, осталось привести территорию в порядок, — поделился результатом заместитель главы администрации городского округа Дубна Евгений Перковский.

Пока на месте будущих фонарей на прилегающих улицах стоят технические опоры. Они нужны, чтобы протянуть кабель и подключить к подстанциям, где сейчас монтируются шкафы для управления уличным освещением.

Представитель компании-подрядчика Эдуард Тихомиров подтвердил, что основной объем работы уже выполнили. Осталось только совсем немного чтобы осветить главную улицу наукограда.

Все светильники проверены, сейчас ведется работа по монтажу шкафов управления. Остаются только работы по выравниванию грунта, — сказал он.

Кроме освещения центральных улиц Дубны дополнительные фонари поставили на пешеходных переходах. Это усилит безопасность всех участников дорожного движения, как пешеходов, так и автомобилистов. Но на этом работа не закончится, пообещал Евгений Перковский.

В этом году мы осветили порядка 30 пешеходных переходов. Будем еще дополнительно выбирать во время объезда с ГИБДД и учетом пожеланий жителей, — заявил заместитель главы администрации городского округа.

Все работы по губернаторской программе «Светлый город» в Дубне завершатся через 10 дней. После этого на опорах новых фонарей появятся праздничные гирлянды для создания новогоднего настроения у жителей.

Тэги: 
Дубна
благоустройство
Источник:
360TV
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
Фото: Егор Ступин
21.11.2021 | 19:17   
Новости
    76
Обсуждение проекта благоустройства сквера за терминалами
Глава Дубны пригласил горожан принять участие. 22 ноября (понедельник) в 17:30 между терминалами А и Б.
благоустройство | Дубна
19.11.2021 | 14:37   
Новости
    34
О работе приёмного отделения МСЧ рассказывает старшая медсестра Ольга Константиновна Алексеева
Приёмное отделение - это самостоятельное структурное подразделение стационара.
здравоохранение | Дубна | интервью
20.11.2021 | 17:44   
Новости
    42
Первенство Дубны по плаванию среди КФК подразделений
Прошло 20 ноября в плавательном бассейне « Архимед» ОИЯИ.
соревнования | плавание | Дубна