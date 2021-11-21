В Дубне начал работу каток «Снеговик»

воскресенье, 21 ноября 2021 | 00:25
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В субботу, 20 ноября, в Парке семейного отдыха на Большой Волге открыл свой очередной зимний сезон крытый каток "Снеговик".
Церемонию открытия украсили показательными выступлениями юные фигуристы Дубны и хоккеисты клуба «Белые медведи».
С удовольствием прокатился по свежему льду вместе с первыми посетителями. Приглашаю всех любителей зимних видов спорта в «Снеговик». Коньки можно взять напрокат. Напомню, что во время массовых катаний действуют ограничений: не более 50 человек на льду одновременно, - сказал глава Дубны Сергей Куликов.