В Дубне начал работу каток «Снеговик»

Церемонию открытия украсили показательными выступлениями юные фигуристы Дубны и хоккеисты клуба «Белые медведи».

С удовольствием прокатился по свежему льду вместе с первыми посетителями. Приглашаю всех любителей зимних видов спорта в «Снеговик». Коньки можно взять напрокат. Напомню, что во время массовых катаний действуют ограничений: не более 50 человек на льду одновременно, - сказал глава Дубны Сергей Куликов.