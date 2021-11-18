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В действиях МосОблЕИРЦ выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства

четверг, 18 ноября 2021 | 11:06    
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Московское областное УФАС России выявило в действиях ООО «МосОблЕИРЦ» признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные пунктом 8 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

Нарушения выразились в ущемлении интересов страховых организаций, путем создания дискриминационных условий, которые ставят одни страховые организации в неравное положение с другими страховыми организациями, в части установления разных сумм денежного вознаграждения за предоставление потребителям в платежных документах услуги добровольного страхования, - говорится в сообщении ведомства.

На основании предупреждения ООО «МосОблЕИРЦ» надлежит в пятнадцатидневный срок с даты его получения прекратить указанное нарушение, путем прекращения создания дискриминационных условий для страховых организаций и обеспечения равных условий страховым организациям в части установления суммы денежного вознаграждения за предоставление потребителям в платежных документах услуги добровольного страхования.

Тэги: 
МосОблЕИРЦ
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