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В декабре жители Дубны смогут увидеть метеорный дождь

вторник, 23 ноября 2021 | 21:56    
Новости
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Пик метеорного потока придется на ночь с 14 на 15 декабря 2021 года.

Уже начиная с 4 декабря можно будет наблюдать в ночном небе метеорный поток Геминиды. Свое название он получил потому, что метеоры как бы вылетают из центра в районе созвездия Близнецов, латинское название которых — Gemini.

Звездопад Геминиды в 2021 году достигнет пика в ночь с 14 на 15 декабря. Интенсивность потока будет достигать 50 метеоров в час. Общее же время прохождения метеорного дождя — с 4 по 17 декабря, при этом чем дальше от пиковой даты, тем меньше его интенсивность.

Геминиды — один из самых масштабных и впечатляющих звездопадов в году, хотя известны они менее, чем августовские Персеиды. Это произошло из-за времени года: в Центральной России декабрь может оказаться очень холодным и пасмурным, что затрудняет наблюдения.

Звездный дождь Геминиды происходит, когда Земля проходит через шлейф частиц астероида Фаэтон. В потоке частиц иногда встречаются и очень крупные — они оставляют в небе яркие вспышки. Главное отличие Геминид от других метеорных потоков в том, что направлен он не навстречу Земле, а как бы догоняет ее. Поэтому скорость полета метеоров довольно низкая.

Тэги: 
космос
Источник:
TveriGrad
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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