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В Дубне решили серьезно взяться за долгострой в ЖК «Ривер Клаб»

понедельник, 15 ноября 2021 | 11:31    
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В декабре 2021 года начнется техническое обследование корпуса №4 ЖК «Ривер Клаб» в городском округе Дубна.

Отчет о состоянии оставленного восемь лет назад долгостроя должен быть готов во втором квартале 2022 года. Застройщик «Эстейт Инвестментс» был признан банкротом, после чего в июле 2021 года суд передал права и обязательства Фонду защиты прав дольщиков Московской области.

Генеральный директор фонда Вячеслав Бетин сообщил, что гарантом выступает государство, поэтому дольщики могут не бояться, что их снова обманут. Фонд теперь является оператором по завершению строительства, которое будет профинансировано из федерального и регионального бюджетов.

Согласно проекту, в жилом комплексе должны были возвести два дома, в которых было бы 63 квартиры общей площадью 4 тыс. кв. м. Корпус №4 возведен на 62%, поэтому Наблюдательный совет фонда защиты прав дольщиков принял решение финансировать завершение строительных работ. По корпусу №3 решение Наблюдательным советом еще не принято, пока там анализируется размер возмещения и стоимость достроя.

Техобследование пройдет в три этапа. Сначала проведут визуальный осмотр, а затем инструментальные и лабораторные исследования. Так можно будет получить точные данные об актуальном состоянии ЖК. Когда отчет о техническом обследовании будет готов, информацию о его итогах опубликуют на официальном сайте и в сообществах в соцсетях фонда защиты прав дольщиков, при необходимости могут провести личную встречу с дольщиками.

В своей работе мы сталкиваемся с долгостроями, где нарушены технологии строительства, были применены несертифицированные материалы или просто объект начал разрушаться с течением времени. Исследование прочности бетона — это важнейшая часть работы при лабораторных исследованиях. От его качества напрямую зависит срок службы и безопасность зданий. Проверяются также несущие конструкции, перекрытия. Поэтому отчет обследователей так важен. На его основании принимается решение об усилении, демонтаже или других ремонтно-восстановительных мероприятиях, – объяснил Бетин.

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