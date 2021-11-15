В Дубне решили серьезно взяться за долгострой в ЖК «Ривер Клаб»

Отчет о состоянии оставленного восемь лет назад долгостроя должен быть готов во втором квартале 2022 года. Застройщик «Эстейт Инвестментс» был признан банкротом, после чего в июле 2021 года суд передал права и обязательства Фонду защиты прав дольщиков Московской области.

Генеральный директор фонда Вячеслав Бетин сообщил, что гарантом выступает государство, поэтому дольщики могут не бояться, что их снова обманут. Фонд теперь является оператором по завершению строительства, которое будет профинансировано из федерального и регионального бюджетов.

Согласно проекту, в жилом комплексе должны были возвести два дома, в которых было бы 63 квартиры общей площадью 4 тыс. кв. м. Корпус №4 возведен на 62%, поэтому Наблюдательный совет фонда защиты прав дольщиков принял решение финансировать завершение строительных работ. По корпусу №3 решение Наблюдательным советом еще не принято, пока там анализируется размер возмещения и стоимость достроя.

Техобследование пройдет в три этапа. Сначала проведут визуальный осмотр, а затем инструментальные и лабораторные исследования. Так можно будет получить точные данные об актуальном состоянии ЖК. Когда отчет о техническом обследовании будет готов, информацию о его итогах опубликуют на официальном сайте и в сообществах в соцсетях фонда защиты прав дольщиков, при необходимости могут провести личную встречу с дольщиками.