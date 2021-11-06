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Ученые сообщили о поражении человеческого мозга коронавирусом

суббота, 06 ноября 2021 | 16:46    
Новости
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Ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада) сообщили о том, каким образом коронавирус (SARS-CoV-2 ) поражает человеческий мозг.

Специалисты выяснили, что при попадании в мозг через нос коронавирус вызывает у переболевших им людей такие симптомы, как проблемы с памятью, нарушения координации и «туман в голове». Наблюдения за макаками-резусами показали, что симптомы поражения нейронов мозга у них проявляются спустя семь дней после заражения. Чаще всего это заметно у старых животных, болеющих диабетом.

Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни, — заявил о влиянии коронавируса на мозг профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон, руководивший исследованием.

Он предположил, что оказываясь в человеческом мозге клетки SARS-CoV-2 могут поразить области, отвечающие за мышление, память, эмоции и настроение.

Ученые обнаружили, что иммунная система не реагирует на частицы коронавируса, когда они оказываются в нейронах мозга. Это происходит, потому что нейроны обеспечивают нормальное функционирование мозга. Поскольку иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это затрудняет лечение болезни.

Тэги: 
коронавирус
Источник:
NBC News
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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