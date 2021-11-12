Ученые Дубны вошли в шорт-лист премии «За верность науке»

Оценивая совокупность вклада в популяризацию науки, оргкомитет премии принял во внимание, что 23 июля 2021 г. по инициативе Ю. Ц. Оганесяна на набережной Волги в Дубне было открыто самое большое в Европе, Азии и Америке панно «Периодическая таблица им. Д. И. Менделеева». Трансляцию церемонии открытия грандиозного арт-объекта посмотрели более 12 тысяч школьников проекта «Большая перемена». Поддерживая интерес школьников к науке, ОИЯИ и «Большая перемена» объявили конкурс для школьников «Напиши письмо ученому» с участием Ю. Ц. Оганесяна. Была отмечена лекционная активность номинанта на платформе Образовательного центра «Сириус», а также участие в съемках фильма о Д. И. Менделееве в рамках проекта «Россия научная. Великие имена».

Марк Ширченко девять лет (2011-2019) переводил общеизвестный сериал «Теория большого взрыва» в составе проекта «Кураж-Бамбей». По мнению многих телезрителей, созданная этой студией версия перевода — одна из самых смешных. А благодаря работе Марка Ширченко физика в ситкоме — настоящая. Есть мнение, что благодаря этой версии перевода сериал и стал популярен в России. О популярности ситкома красноречиво говорит тот факт, что всего в мире финал сериала посмотрели 18 миллионов человек. Деятельность Марка Ширченко как популяризатора науки лежит также и в других плоскостях. Речь идет об участии в таких проектах, как «Бранч с ученым», в международном образовательном проекте «Virtual science camp» и лектории проекта «Большая перемена», а также фестивале науки и технологий «Homo Science» в Нижнем Новгороде.

Отметим, что оба номинанта в этом году принимали участие в проектах, также вошедших в шорт-лист премии — это цикл документальных фильмов «Россия научная. Великие имена» в специальной номинации «Лучший проект по освещению Года науки и технологий в Российской Федерации» и «Бранч с ученым» Политеха, в котором кроме Марка Ширченко принимал участие замдиректора ЛЯП ОИЯИ Дмитрий Наумов, в номинации «Лучший научно-просветительский проект года».

Еще один проект, участником которого в этом году стал ОИЯИ, — детская радиопередача «Ну и ну! Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным» — был отмечен в шорт-листе премии сразу в двух номинациях: Лучшая программа о науке на радио и Специальный приз за популяризацию национального проекта «Наука и университеты».

Объявление шорт-листа участников в 14 номинациях состоялось на заседании экспертного совета VII Всероссийской премии «За верность науке». Победители премии станут известны на торжественной церемонии награждения лауреатов и дипломантов, запланированной на конец ноября.

Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. Организатором премии традиционно выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд финансовую часть премии формирует благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».