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Дубну посетят участники автопробега «Познавательная Одиссея»

вторник, 23 ноября 2021 | 17:25    
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25 и 26 ноября состоится автопробег в рамках межрегионального туристского маршрута «Познавательная Одиссея», четыре автодома в рамках пробега проедут через Тверь, Кимры и Дубну.

Старт проекту будет дан 25 ноября в 8 часов в Твери, — отмечается в материале.

26 ноября в ходе посещения Дубны участники автопробега побывают на обзорной экскурсии по городу, в Музее истории создания крылатых ракет, Музее истории науки и техники ОИЯИ, «Экспериментариуме».

В проекте примут участие не только взрослые, но и 13 детей, а также производители техники для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках мероприятия планируется проведение экспертизы инфраструктуры для данной категории туристов.

В настоящее время в Подмосковье около 150 туристических маршрутов стали комфортными для маломобильных людей. Они пролегают по 33 городским округам.

Тэги: 
туризм
Источник:
Пресс-служба Комитета по туризму Московской области
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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