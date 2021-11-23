Дубну посетят участники автопробега «Познавательная Одиссея»

Старт проекту будет дан 25 ноября в 8 часов в Твери, — отмечается в материале.

26 ноября в ходе посещения Дубны участники автопробега побывают на обзорной экскурсии по городу, в Музее истории создания крылатых ракет, Музее истории науки и техники ОИЯИ, «Экспериментариуме».

В проекте примут участие не только взрослые, но и 13 детей, а также производители техники для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках мероприятия планируется проведение экспертизы инфраструктуры для данной категории туристов.

В настоящее время в Подмосковье около 150 туристических маршрутов стали комфортными для маломобильных людей. Они пролегают по 33 городским округам.