Трижды судьба помогала учительнице из Подмосковья, но она всё-таки стала жертвой мошенников

Пару дней назад на телефон 26-летней учительницы младших классов Марье Ивановне (изменено) из поселка Рогово в Троицком районе Московской области позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Центрального банка Российской Федерации Ивановым. Иванов сообщил, что на ее счетах замечена подозрительная активность, а именно - мошенники пытаются оформить на девушку кредиты на крупную сумму и у них это уже почти получилось.

«К счастью», Иванов вовремя заметил подозрительные действия аферистов и даже успел известить местный отдел полиции о совершаемом в отношении учительницы преступлении. Мужчина говорил очень убедительно, называл девушку по имени и отчеству и оперировал различными банковскими терминами. Молодая учительница поверила звонившему и стала в точности выполнять все его рекомендации, чтобы защитить себя от мошенников и не дать им оформить на ее имя кредиты.

Иванов сообщил Марье Ивановне, что необходимо снова созвониться, но уже в мессенджере, ведь там разговаривать безопаснее. Также мужчина сказал, что вскоре с ней свяжется специалист по мошенничеству в сфере кредитования Центрального банка РФ Сергеева. Через несколько минут учительницу добавили в кооперативный чат якобы от ЦБ РФ, а на телефон поступил новый звонок, уже от «специалиста по мошенничеству» Сергеевой.

Женщина повторила Марье Ивановне все то же самое, что ранее говорил ее «коллега» Иванов и сообщила: для того, чтобы помешать мошенникам завладеть деньгами, Марье Ивановне нужно самой оформить на себя кредит, а полученные деньги перевести на специальный, защищенный счет. Сергеева потребовала от девушки не завершать телефонный разговор и производить все операции параллельно со звонком, якобы звонок записывается и все это необходимо для расследования данного случая мошенничества.

Раз

Марья Ивановна послушно выполняла все указания звонившей: перевела звонок на громкую связь, зашла в приложение одного из крупных российских банков и стала оформлять заявку на онлайн кредит. «Специалист банка» Сергеева подсказывала девушке куда нужно нажимать и что писать в графах в приложении. Заявка была составлена и направлена в банк. Но, внезапно, пришел отказ на кредит от банка. Удивленная девушка сообщила об этом Сергеевой, но та быстро сориентировалась и сделала вид, что так и должно было быть, ведь сотрудники банка наверняка в сговоре с мошенниками и не дают девушке защитить свой счет. Поэтому нужно действовать быстро и решительно - прямо сейчас ехать в банк и оформлять кредит в живую.

Взволнованная учительница собралась и выехала в ближайшее отделение банка, которое оказалось в городе Подольске. Сергеева настрого запретила обсуждать с сотрудниками банка происшествие с мошенниками, ведь кто-то из банковских работников может быть в сговоре с преступниками. Марья Ивановна выполнила все требования звонившей и оформила на себя потребительский кредит на 840 тысяч рублей. Деньги сразу поступили на карту девушке и она уже начала снимать их в банкомате, как судьба решила вмешаться во второй раз.

Два

Вероятно в банкомате произошел сбой или же машина проанализировала действия Марьи Ивановны и заподозрила неладное. Аппарат отказалась выдавать девушке крупную сумму наличных, которые буквально несколько минут назад ей перевел банк. Учительница получила чек, на котором говорилось, что в целях безопасности ей необходимо связаться с технической поддержкой банка для подтверждения своей личности. Раздраженные чередой неудач, мошенники велели Марье Ивановне звонить в банк и подтверждать личность, чтобы наконец-то получить заветные деньги. Девушка позвонила на горячую линию, где должна была назвать кодовое слово, прописанное ей при оформлении кредита. Из-за сильного волнения она не смогла вспомнить правильное кодовое слово и, после трех неверных ответов, сотрудник банка заблокировал ее карту.

Тут Марья Ивановна в первый раз заподозрила, что ее обманывают и решила прервать разговор. Девушка положила трубку, заблокировала номера, с которых ей звонили и поехала домой. В интернете учительница нашла рассказы потерпевших от подобных мошеннических схем и решила обратиться за помощью в полицию. Однако, по номеру 112 никто ей не ответил. Она решила перезвонить чуть позже, но внезапно раздался входящий звонок.

Три

Мошенники поняли, что Марья Ивановна их раскусила и заблокировала номера, но решили предпринять еще одну попытку ее обмануть. Звонивший мужчина представился сотрудником отдела полиции и поинтересовался, что у нее случилось. Поскольку ранее девушка сама звонила в 112, то решила, что ей звонит настоящий полицейский и рассказала ему все подробности случившегося. Лже-опер сообщил, что в отношении нее и правда происходит мошенничество, однако звонившим ранее Иванову и Сергеевой полицейский приказал верить, ведь они действительно сотрудники Центрального банка и работают вместе с ним над расследованием этого дела. Лже-полицейский переключил звонок на уже знакомую девушке Сергееву, которая продолжила следовать своей легенде и убедила девушку вновь поехать в банк.

Подозрения Марьи Ивановны были полностью развеяны звонком из якобы полиции и она снова послушно выполняла все требования аферистов. Девушка приехала в банк, по паспорту обналичила в кассе кредитные средства и перевела их на продиктованный мошенниками «безопасный счет». После завершения всех транзакций, «специалист банка» Сергеева попрощалась, заверив, что ее деньги в безопасности и вскоре ее кредит будет аннулирован. Учительница отправилась домой, где снова проверила баланс своего счета. Имеющаяся задолженность никуда не исчезла. Девушка позвонила по номерам, с которых ранее ей звонили аферисты, но номера уже были выключены.

Тогда учительница наконец поняла, что ее все-таки обманули и уже лично направилась в отдел полиции писать заявление.

В полицию обратилась 26-летняя учительница младших классов местной школы. Девушка рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы, которая несколько раз едва не сорвалась. К несчастью, доверчивая девушка игнорировала все «знаки судьбы», которые всячески препятствовали ей стать обманутой. Не помогла даже информация из интернета, где рассказывалось о множестве случаев подобных афер. В общей сложности аферисты проговорили с ней более 8 часов, запрещая ей отключать звонок даже когда она ложилась спать. В результате мошеннических действий причинен ущерб в размере 840 000 рублей, - рассказали в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по 159 УК РФ - Мошенничество. Преступную группу аферистов, обманувших школьную учительницу сейчас разыскивают.