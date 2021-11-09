Стажировку в Дубне открыли визиты глав дипмиссий Болгарии и Сербии

2021 год объявлен Годом Болгарии в ОИЯИ. Визит представительной делегации Болгарии для детального знакомства с ОИЯИ является одним из мероприятий Года, а также связан с подготовкой к предстоящей в конце ноября сессии Комитета полномочных представителей (КПП) государств-членов ОИЯИ, которая также пройдет в Болгарии. Визит сербской делегации связан с проработкой сербской стороной ускоренного выполнения Дорожной карты сотрудничества и, соответственно, планируемым существенным расширением участия Сербии в ОИЯИ.

Первый день стажировки традиционно посвящен крупным ускорительным проектам ОИЯИ в ЛЯР и ЛФВЭ. Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин и Временный Поверенный в делах Республики Сербия в Российской Федерации Славолюба Царича вместе в участниками JEMS ознакомились с ходом строительства сверхпроводящего комплекса коллайдера NICA и приняли участие в ставшем традицией JEMS приветственном обеде от имени дирекции Института, где гости из Болгарии и Сербии рассказали о своих ожиданиях от визита в Дубну и поделились первыми впечатлениями.

В следующие четыре дня участники продолжат знакомство с лабораториями и установками ОИЯИ. Лекции по направлениям актуальных научных исследований прочитают ведущие эксперты Института. Кроме этого, гости смогут получить представление о международной и образовательной деятельности ОИЯИ, организации социальной инфраструктуры Института.

Стажировка JEMS-19 проводится на английском языке. Проведение мероприятия в условиях ограничений, связанных с пандемией, стало возможным благодаря строгому соблюдению в ОИЯИ мер профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также активному участию Института в программе вакцинации.